Coronavirus, scendono gli attualmente positivi in Regione ma altri 18 decessi

È un bollettino, quello del 24 aprile, che porta ancora buone notizie sull'epidemia da Coronavirus in Veneto. Nonostante si siano registrati altri 348 tamponi positivi in più al Covid, il numero degli attulmente positivi scende dai 9925 di ieri ai 9679 attuali. Un dato influenzato dall'incremento del numero di guariti che supera quello dei nuovi casi. Sono infatti 556 in più le persone negativizzate in un solo giorno. Purtoppo, nelle ultime 24 ore, si sono registrati altri 18 decessi, 3 dei quali a Santorso.

La situazione in Veneto è la seguente: 17229 i casi totali, 9679 gli attualmente positivi, 1244 i deceduti, 1026 dei quali in ospedale. 6306 i guariti. Nei nosocomi veneti sono ricoverate 1159 (-30) in area non critica e 130 (-10) in terapia intensiva. I negativizzati ancora ricoverati sono 355 mentre i dimessi 2372.

Nel vicentino, il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia sono 2483 (+29) e gli attualmente positivi 1500. I guariti sono invece 814 e le vittime 169, 146 dei quali in ospedale. I ricoverati sono invece 216, 25 dei quali in terapia intensiva.