Corona virus, aumentano i guariti ma ancora decessi in Veneto

Con 7259 tamponi in più rispetto a lunedì il Veneto registra oggi altri 277 contagi in più ma, come ha ribadito il presidente della Regione Luca Zaia, si tratta di analisi il cui risultato arriva dopo qualche giorno. In aumento però anche i guariti e ancora in dimunizione i ricoverati negli ospedali. Purtroppo si registrano ancora decessi, altri 33 nelle ultime ore per un totale di 1154 persone decedute.

Il totale dall'inizio dell'epidemia è di 16404 contagiati (+277) mentre gli attualmenti positivi sono 10077 e 11059 le persone in isolamento domiciliare, 600 in meno di ieri. I guariti sono 5173. Sono poi altre 46 le persone uscite dal ricovero ospedaliero. Attualmene sono ricoverati 1230 pazienti in area non critica (-43) e 177 (-3) in terapia intensiva mente i dimessi sono 2175.

A Vicenza Vicenza il totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia è di 2390 (+11) mentre gli attualmente positivi sono 1549 e 2204 i soggetti in isolamento domiciliare. I guariti sono invece 683 e 158 i decessi,7 in più rispetto all'ultimo bollettino. Sono in tutto 233 i ricoverati negli ospedali del Vicentino, 26 dei quali in terapia intensiva.