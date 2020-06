Coronavirus, Zaia: «Il virus gira ancora tra noi»

Il Veneto è arrivato a quota 888.273 tamponi effettuati, 5894 in più di ieri. I positivi sono 19.250 in totale, mentre gli attualmente positivi 564. È il bollettino del 23 giugno reso noto dal presidente della Regione nel punto stampa quotidiano. I dati segnalano ancora la lenta ritirata del Coronovirus nel Veneto. Attualmente i ricoverati negli ospedali sono 221, dei quali 11 in terapia intensiva ma di questi solo 31 sono positivi. I dimessi sono 3.547 mentre i deceduti in ospedale sono 1.425, che salgono a 2.004 considerati quelli extra-ospedale. Nelle ultime 24 ore si è verificato un altro decesso mentre c'è solo un altro tampone positivo registrato.

«Continuano a segnalarmi assembramenti ma il virus c'è ancora, se è il Coronavirus o pezzi di esso saranno i laboratori a dirlo», ha sottolineato Zaia parlando successivamente del nodo trasporti: «Stiamo lavorando a delle proposte per il trasporto pubblico e privato, con ordinanze impegnative che vanno anche a cozzare un po' con il Dpcm. Vogliamo che come in giro per l'Europa sia ripristinata la normale capienza coi passeggeri senza distanziamento sociale ma obbligati a indossare i dispositivi di protezione individuale»

LA SITUAZIONE NEL VICENTINO

Nelle Ulss beriche sono ricoverate sempre 10 persone, 7 al San Bortolo e 3 a Santorso, ma nessuno in terapia intensiva. I nuovi contagi sono stati zero e nessun decesso nelle ultime ore. In totale sono 2859 i contagiati dall'inizio dell'epidemia ma solo 71 gli attualmente positivi, 2445 i guariti e 50 le persone in isolamento domiciliare. I decessi sono a quota 343.