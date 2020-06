Coronavirus, zero nuovi casi in Veneto: «Ma il virus non è scomparso»

Il Veneto è arrivato a quota 882.379 tamponi realizzati. Le persone in isolamento sono 833, i positivi sono 19.247. I ricoverati sono 223, di cui 12 in terapia intensiva. I dimessi sono 3.543. I morti in ospedale sono 1.424, che salgono a 2.003 considerati quelli extra-ospedale. Sono i dati di lunedì resi noti dal presidente della Regione durante l'immancabile punto stampa.

«Trovo positivo che molti segnalino eventuali assembramenti in piazze, spiagge e locali. Non sono di quelli che pensa che bisogna andare con manganelli e multe, quindi mi appello ai giovani: non dico che bisogna stare a casa, ma che bisogna uscire e relazionarsi con delle regole - ha specificato Luca Zaia - I cittadini continuino a darci una mano, perché non posso garantire che il virus non torni. Non dobbiamo festeggiare la festa della liberazione dal virus perché ancora non è il caso. Ognuno di noi dal 18 maggio ha una responsabilità personale e una collettiva»

Nel dettaglio il bolletino di lunedì non ha registrato nessun nuovo caso ma un decesso all'ospedale di Schiavonia. Sono 585 gli attualmente postivi e 16659 i guariti in Veneto.