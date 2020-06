Coronavirus, 20 veneti in isolamento domiciliare: erano andati a un matrimonio

Numeri ancora in calo e in linea con il trend positivo per quanto riguarda la discesa dell'infezione da Coronavirus in Veneto. A renderli noti , come da appuntamento quotidiano, il presidente della Regione Veneto che ha segnalato due episodi per i quali si è reso necessario l'intervento della "macchina anti-Covid", messa a punto dalle istituzioni sanitarie del Veneto.

Il primo di questi episodi riguarda una comitiva di 20 veneti che si era recata a Bologna per un matrimonio dove poi è risultata la presenza di un positivo asintomatico al tampone. Al rientro a casa tutte le persone sono state messe in isolamento fiduciario. A spiegare l'altro caso è stata poi la dottoressa Cattelan, ospite al punto stampa della Regione. Una badante tornava dalla Moldavia dopo tre mesi per assistere una signora padovana, dopo due giorni ha accusato i sintomi ed è stata trovata positiva. La donna ha, raccontato che ha fatto il viaggio con altre 12 persone che lei non conosce e che non necessariamente si sarebbero fermate a Padova. Il sistema sanitario Veneto sta quindi cercando di rintracciare queste altre persone - probabilmente tutte badanti - e nel frattempo sono stati fatti tamponi sulla signora anziana assistita dalla badante moldava e sui suoi famigliari. Il tampone è risultato negativo ma sono stati tutti messi in isolamento fiduciario.

IL BOLLETTINO DELLE ORE 8

Con 10mila tamponi processati nelle ultime 24 ore sono risultati solo 4 in più i positivi al Coronavirus in Veneto rispetto al bollettino di martedì. Il totale dei positivi in regione sale così a 19194 mentre sono solo 965 gli attualmente positivi, 16268 i guariti e 878 le persone in isolamento domiciliare.

Negli ospedali della regione i ricoverati positivi al Covid in area non critica scendono a 66 (-6) mentre restano azzerate le terapie intensive e nelle ultime 24 ore non si è registrato nessun decesso.