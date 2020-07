Coronavirus, ancora casi e un decesso in Veneto

È ancora allarme Coronavirus in Veneto. Dopo il picco di giovedì, con un numero di contagi mai così alto dal 7 maggio e dovuto al cluster scoppiato alla croce rossa di Jesolo, nelle ultime ore si sono registrati altri 21 casi positivi, uno dei quali nel Vicentino.

Il bollettino delle ore 8 della Regione Veneto segnala che l'incremento, questa volta, è avvenuto principalmente nel Padovano, con ben altri 12 tamponi positivi registrati. Purtoppo una persona è deceduta a causa dell'infenzione all'ospedale Villa Salus nel Veneziano, portanto il totale di decessi in regione a 2047.

Aumentati, anche se di poco, i ricoveri in area non critica (+4 all'ospedale di Padova), mentre al San Bortolo un paziente è uscito dell'ospedale. Nel Vicentino i ricoveri si riducono così a 3, tutti nel nosocomio cittadino e nessuno in terapia intensiva.

Negli ospedali veneti restano stabili i ricoveri in area critica, solo 2 positivi, mentre in area non critica sono 33 i pazienti. Per quanto riguarda invece le persone in isolamento domiciliare queste sono aumentate di 92 unità rispetto a quanto indicato nel bollettino delle 17 di giovedì. Attualmente i soggetti sottoposti a regime di sorveglianza nelle loro abitazioni sono 1617, 59 dei quali nel Vicentino (dato invariato rispetto a ieri).

In totale sono quindi 19525 (+21) i contagi totali in Veneto dall'inizio dell'epidemia (2882 nel Vicentino), 502 dei quali attualmente positivi. I guariti sono invece 16976. A Vicenza ci sono attualmente 49 positivi.