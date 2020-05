Coronavirus, il bollettino di martedì: impennata di nuovi casi nel Vicentino

Più di un terzo dei nuovi positivi al Coronavirus sono nel Vicentino. Il numero, come specificato più volte, è da leggere in riferimento anche a tamponi che potrebbero essere stati effettuati giorni addietro e il cui risultato arriva solo in data odierna . A renderlo noto il bollettino delle ore 8 (scarica qui il pdf) di martedì della Regione Veneto che indica la differenza rispetto alle 17 del giorno precedente. Sono 31, un numero ancora contenuto, le persone risultate positive al virus nelle ultime ore, 13 delle quali nella sola provincia berica. In continuo miglioramento anche la situazione nelle terapie intensive degli ospedali di tutta la regione, altri 3 in meno. I reparti critici si sono svuotati in quasi tutti i nosocomi.

In Veneto il numero totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia è di 18782 ( +31) mentre gli attualmente positivi scendono a 5190, i guariti salgono a 11906 e i soggetti in isolamento domiciliare scendono a 4713. I decessi totali sono 1686, dei quali 1.272 in ospedale. Negli ospedali Veneti sono ricoverate 759 persone, 71 delle quali in terapia intensiva. Ma di queste risultano positivi 426 pazienti, 33 dei quali in terapia intensiva.

Nel Vicentino il numero totale dei positivi è di 2787 (+13) mentre gli attualmente positivi sono 834, i guariti 1681 e le persone in isolamento domiciliare 654. I decessi sono 272 dei quali 200 avvenuti in ospedale. Negli ospedali berici sono ricoverate 83 persone, 4 delle quali in terapia intensiva.