Negli ospedali Veneti positivi meno di metà dei ricoverati Covid

BOLLETTINO ORE 8

Sono 575 i pazienti ricoverati per Covid negli ospedali del Veneto. Di questi, però, meno di metà è ancora positivo, vale a dire 255 in area non critica e 16 in terapia intensiva dove, perarlto, sono ancora scesi i ricoveri, -3 rispetto a martedì. Il report arriva dal bollettino di Azienda Zero di venerdì nel quale si evince anche il trend positivo per i guariti e per i dimessi, in continua crescita.

Nel dettaglio, il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia ha superato quota 19mila (sono 19030, 27 in più rispetto a ieri) mentre gli attualmente positivi sono scesi a 3532. I guariti sono invece 13666, i soggetti in isolamento domiciliare 3459 e i decessi totali sono 1832.

A Vicenza si sono registrati altri 5 nuovi casi che portano il numero totale dei contagi a 2830. Gli attualmente positivi sono 631, i decessi 299, i guariti 1900 e i soggetti in isolamento domiciliare 430.