Coronavirus, in Veneto meno di 100 ricoverati positivi Covid

BOLLETTINO ORE 8

Sono meno di 100 (99) i ricoverati negli ospedali veneti che presentano ancora segni di infezione da Covid-19. Di questi, 97 sono in area non critica e solo due ancora in terapia intensiva. Il bollettino delle ore 8 del 4 di giugno mostra ancora la parabola discendente dell'epidemia da Coronavirus in Veneto.

Rispetto a ieri sono solo due i nuovi casi processati (quindi non avvenuti nelle ultime ore) risultati positivi al virus mentre sale il numero dei guariti che si attesta sul numero di 15915. Purtoppo si sono registrati altri due decessi nei nosocomi della regione. Sono in tutto 1934 i decessi totali, 1385 dei quali avvenuti in ospedale.

Gli attualmente positivi sono invece 1319 mentre i guariti 15915 e le persone in isolamento domiciliare 1225. I dimessi totali sono 3403. Dall'inizio dell'epidemia in Veneto sono stati certificati 19168 casi.