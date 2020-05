Covid-19, solo 9 ricoveri in Terapia intensiva: "Da 20 giorni non un positivo tra i sanitari"

Continua il trend positivo della Regione Veneto per quanto riguarda la lotta al Covid-19. Ad oggi si registrano 19.125 positvi, 8 in più rispetto a mercoledì, ma come sottolineato dal governatore Luca Zaia si tratta di persone che da tempo lottano con la malattia e che si sono ri-positivizzati. Di questi due sono residenti nel Vicentino (2.843 i casi totali in provincia). L'incidenza è dell'1 per mille.

Per quanto riguarda le persone in isolamento sono 2.142, 241 in territorio berico.

Relativamente ai ricoverati, c'è una nuova diminuzione dei ricoveri, 426 totali (-13) di questi nove sono in Terapia intensiva.

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore, rimangono dunque 1.366 i morti in ospedale, 1.898 in totale.

AGGIORNAMENTO CASI E RICOVERI 28.05 ore 8.00-2

"La buona notizia - sottolinea Zaia - è che da 20 giorni non becchiamo un positivo nel personale sanitario". I tamponi, precisa il governatore, continueranno ad essere effettuati sino al 15 giugno secondo il Piano della sanità pubblica.

Sulla base di questi dati: "La situazione delle riaperture degli ospedali sta andando verso la normalizzazione. precisa il governatore - gli ospedali stanno andando a regime. Resta qualche punto sospeso, qualche problema nel flusso di richieste a certi call center. Stiamo investendo sulla prenotazione, sulla telemedicina, e sulla riorganizzazione degli accessi. Cambierà la filosofia di approccio, dovremo abituarci ad accessi separati nei pronto soccorso, adegueremo le strutture, investiremo con la quota del fondo nazionale sanità, per le terapie intensive e semintensive; avremo uno scenario e un’immagine di pronto soccorso che non sarà più quella di oggi. Diventerà un piccolo ospedale nell’ospedale".