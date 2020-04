Coronavirus, non dimentichiamo gli universitari: "Servono sgravi sugli affitti"

“Nel definire le misure di sostegno a chi è stato maggiormente colpito dell'emergenza Coronavirus, è necessario pensare anche agli studenti universitari e alle loro famiglie”.

Questo l'appello del consigliere comunale con delega alle politiche giovani Jacopo Maltauro, che ha preso carta e penna e ha scritto al ministro dell'università e della ricerca Gaetano Manfredi per chiedere “l'adozione di misure di supporto economico volte, in particolare, a sgravare le famiglie e gli studenti dall’onere di pagamento degli affitti delle abitazioni in questo momento non utilizzate, valutando quali strumenti possano essere più efficaci in tal senso, dall’erogazione di contributi o maggiorazioni delle detrazioni fiscali per le famiglie o all’ideazione di altri eventuali strumenti in grado di sopperire a tali costi onerosi ed attualmente improduttivi per gli studenti”.

La richiesta del consigliere Maltauro nasce da una riflessione molto concreta: “Sono davvero tanti i giovani universitari vicentini che, come tantissimi coetanei nel Veneto e in tutta Italia, in queste settimane si stanno sacrificando e rimangono correttamente a casa, come richiesto dall'emergenza Coronavirus. Anche a questi giovani, però, la politica deve dare risposte concrete, a partire dalla problematica degli affitti che moltissimi studenti stanno sostenendo per mantenere gli alloggi nelle città dove studiano, senza di fatto poterne usufruire. Vi sono inoltre circa 400 ragazzi non vicentini che hanno scelto di venire a vivere nella nostra città per studiare e frequentare l’università qui e oggi si trovano con analoghe difficoltà.

Per questo motivo ho scritto al ministro all'università e della ricerca Gaetano Manfredi, chiedendogli che si faccia portavoce con il governo affinché si prevedano con urgenza degli sgravi sugli affitti sostenuti dagli universitari durante l'emergenza.

I giovani rappresentano il futuro del nostro Paese e della nostra società e in questo momento storico necessitano di un supporto reale e di aiuti consistenti”.

Appello che è stato lanciato anche dal deputato leghista Erik Pretto: “Il ministro dell’Università dia ascolto alle richieste della Lega e adotti misure di supporto economico per gli universitari. Come gruppo parlamentare, in particolar modo grazie all'opera del collega Luca Toccalini, abbiamo presentato ben 3 emendamenti al Decreto Cura Italia ora in discussione al Senato, affinché il governo sospenda i canoni di locazione per gli studenti fuori sede, riduca le tasse universitarie per l'anno accademico in corso e agevoli investimenti che possano fornire forme di didattica telematica visto il momento particolare che stiamo vivendo."

"Penseremo anche a proporre un aumento della detraibilità fiscale per le spese sostenute dagli studenti universitari -aggiunge - con particolare riferimento all'affitto per gli alloggi, non appena il decreto arriverà alla Camera per proseguire il suo iter di conversione in Legge. A tal proposito, apprezzo e sostengo l'iniziativa del consigliere delegato alle politiche giovanili di Vicenza, Jacopo Maltauro, che ha scritto al ministro Manfredi affinché venga garantito un giusto supporto economico alle famiglie dei tanti studenti universitari fuori sede. Vicenza è un polo universitario in crescita, con oltre 400 ragazzi che hanno scelto di venire a vivere in città attratti da un'offerta formativa sempre più appetibile. Anche in questo caso le nostre proposte sono il prodotto dell’incessante lavoro svolto sul territorio grazie ad un costante dialogo fra i rappresentanti istituzionali della Lega ed il mondo giovanile”.

