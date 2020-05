Coronavirus, «Gli ospedali si stanno svuotando e alcuni sono Covid-free»

BOLLETTINO ORE 8

Sono 57 in più i casi positivi registrati in tutto il Veneto nelle ultime ore. Un dato che, come dice il presidente della Regione Veneto «È contenuto e in linea con il trend positivo anche se l'ottimismo viene sopratutto dallo svuotamento dei ricoveri e delle terapie intensive, gli ospedali si stanno svuotando e alcuni sono covid-free».

Il bollettino della Regione sull'epidemia mostra ancora un calo continuo degli ospedalizzati. Sono attualmente 872 (-18) in area non critica e 87 (-2) in terapia intensiva. I negativizzati ricoverati sono invece 378, i dimessi 2826. Purtroppo sono stati registrati altri 4 decessi, che portano a 1235 i morti nei nosocomi del Veneto.

In Veneto In Veneto sono stati effettuati complessivamente 410.597, 9 mila in più rispetto a ieri. Sono 18553 (+57) i positivi al virus dall'inizio dell'epidemi, 6534 gli attualmenti positivi, 1589 i decessi (ospedale+extra ospedale), 10430 i guariti e 5773 i soggetti in isolamento domiciliare. A Vicenza i positivi totali sono 2743 (+8), gli attualmente positivi 1032, i decessi 238, i guariti 1473 e 977 le persone in isolamento.