Coronavirus, quasi 15mila contagi in Veneto: altri 9 decessi

La curva del contagio continua a essere stabile in Veneto dove si registrano ancora casi di positività al Coronavirus relativi - va specificato - a tamponi fatti nei giorni scorsi. Il trend del contagio nelle variazioni degli ultimi giorni mostra dati altalenati. Nella giornata di mercoledì ci sono stati +360 casi in regione mentre martedì erano +226. Il bollettino di giovedì, con la variazione rispetto al giorno precedente indica in +106 l'incremento dei tamponi positivi. Continua a diminuire invece la pressione negli ospedali con -15 ricoverati in area non critica e -5 in terapia intensiva. In tutto il Veneto si sono registrati altri 9 decessi.

Nel Vicentino, terza provincia più colpita dopo Padova (3450 casi + 87 Vo') e Verona (3730 casi), i contagiati dall'inizio dell'epidemia sono 2170, 15 in più registrati nelle ultime 15 ore. Gli attualmente positivi sono 1576, le persone in isolamento domiciliare sono 2312 mentre i guariti sono 468. Nessun decesso registrato nel mattinale di Azienda Zero. Le persone che hanno perso la vita nella provincia berica a causa del virus sono in totale 126.

Migliora la situazione anche negli ospedali vicentini. Nel saldo totale di tutte le Ulss, compreso l'ospedale Covid di Santorso, si registra un paziente in meno in area non critica e uno in meno in terapia intensiva. Il totale degli ospedalizzati è 267, di questi 30 sono in terapia intensiva. ll totale dei dimessi è 219.

In tutto il Veneto sono 14990 i contagi dall'inizio dell'epidemia, 10800 gli attualmente positivi e 13902 le persone in isolamento domiciliare. I guariti sono invece 3209. In tutta la regione il Coronavirus ha causato 981 decessi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni VicenzaToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di VicenzaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery