Coronavirus, sanificazione scuole: "No nei giorni di chiusura per l'ordinanza"

"Ci giungono molte segnalazioni da tutto il Veneto e in particolare dal veronese, che istituti scolastici privati avrebbero fatto forti pressioni verso i propri dipendenti affinché procedano con la sanificazione dei locali, prevista per rendere agibili le scuole in vista della loro riapertura di lunedì, tra sabato e domenica", dichiara Sandra Biolo, segretaria generale CISL scuola Veneto.

"Così avviene, anche se in misura minore, negli istituti pubblici con chiamate al lavoro del personale ATA da parte dei dirigenti scolastici - sottolinea - Questo significa far compiere un atto illegale al personale, vista l’ordinanza di Regione Veneto e Ministero della Salute. I lavoratori sarebbero così passibili di denuncia e lavorerebbero senza copertura assicurativa. Invitiamo tutti i responsabili delle scuole a rispettare l’ordinanza in attesa che le autorità regionali e nazionali trovino una corretta soluzione al problema".