Coronavirus, sanificazione nella casa di riposo: interviene l'esercito

Lunedì 22 giugno, alle 19,00, l'8° Reggimento Genio Guastatori "Folgore" di Legnago (VR) sarà a Valli del Pasubio per sanificare la casa di riposo “Penasa”. «La possibilità è emersa circa un mese fa, grazie ad una cortese segnalazione dell'onorevole leghista Erik Pretto” – spiega il vicesindaco Federico Pozzer – il quale mi ha anticipato che l'esercito si stava dando da fare per sostenere la popolazione durante l'emergenza sanitaria mediante la sanificazione di RSA. Un segno tangibile dell'impegno dei nostri militari a favore della popolazione. Ci siamo quindi attivati prontamente e facendo un passaggio in prefettura la nostra richiesta è stata accolta, assegnando una squadra dell'8° Reggimento Genio Guastatori "Folgore" di Legnago a sanificare la nostra preziosa RSA, che fortunatamente non ha vissuto casi di CoVid fra gli ospiti. Questo soprattutto grazie all'enorme impegno del direttore Barbara Cavion e di tutto il personale».

Alle 18.30 i 7 militari impegnati, guidati dal capitano Granata, verranno accolti dall'amministrazione comunale e dalle locali sezioni ANA, per un ringraziamento ufficiale ed un saluto. «Si tratta di personale altamente specializzato e attrezzato, dotato di tutto quanto necessario per la sanificazione di ambienti. Sarà l'occasione per ringraziare di persona i nostri soldati, assieme all'onorevole Pretto, grande amico di Valli del Pasubio” – conclude Pozzer – siamo molto contenti di poter beneficiare di questo servizio, quanto mai necessario per garantire sicurezza agli oltre 60 ospiti della struttura»