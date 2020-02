Coronavirus, possibile annullamento della Chiamata di Marzo

L'amministrazine comunale di Recoaro d'accordo con la prefettura di Vicenza è pronta ad annullare la «Chiamata di Marzo», la tradizionale kermesse folkloristica che si svolge ogni due anni proprio a Recoaro.

La decisone, che era nell'aria da sabato mattina, potrebbe essere presa, salvo ripensamenti, definitivamente nel pomeriggio. Tra le 15.30 e le 16 infatti è prevista una riunione in comune, che in attesa del rinnovo del consiglio è retto da un commissario prefettizio, in cui dovrebbe essere assunta la decisone definitiva.

Alla base della scelta c'è il timore che situazioni di forte concentrazione di pubblico possano facilitare un eventuale contagio da Coronavirus che nel Padovano ha giá causato un decesso. La decisone della amministrazione Recoarese sarebbe in linea con quelle giá assunte in altre zone del Paese in cui il virus ha fatto capolino. Chi scrive ha anche cercato un riscontro da parte degli organizzatori ma al momento non è stato possibile avere alcun commento ufficiale.