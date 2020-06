Coronavirus, Zaia: «Fiere, spettacoli, sagre se tutto va bene linee guida entro giugno»

Il bollettino del 5 maggio sull'emergenza sanitaria presentato da Luca Zaia mostra che con 13099 tamponi in più di giovedì ci sono solo 6 positivi in più. Rapportati ai 13mila tamponi la dimensione del livello di contagio è di circa lo 0,3 per mille. Continuano a calare anche le persone in isolamento -80 e rimangnono solo 2 pazienti Covid su 20 ricoverati in terapia intensiva. «Abbiamo sostanzialmente ripulito le terapie intensive», ha detto il presidente della Regione Veneto, aggiungendo: «Questo è un bollettino che conferma il trend in discesa, con un modello che funziona».

Zaia ha poi annunciato di essere al lavoro sulle linee guida per quanto rigurda il settore dello spettacolo, delle fiere, delle sagre e delle sale gioco. «Ci stiamo lavorando, ci sarà un'altra ordinanza ma ci riserviamo nel vedere l'andamento del contagio. Pensiamo che si possa chiudere la partita delle ordinanze con il mese di giugno, con una fase intermedia per gli spettacoli il 15 giorni».

Altro tema è quello dell'apertura delle frontiere: «Siamo preoccupati che non c'è ancora chiarezza sulle aperture delle frontiere, il Veneto è quello che ha seguito responsabilmente il Coronavirus e non ho nessuna intenzione di far piombare di nuovo i veneti nella situazione di Marzo - ha aggiunto Zaia - Su questo non c'è nessun segnale ed è inamissibile. Noi non siamo gli untori d'Europa e mi dispiace che molti governanti degli altri paesi non abbiano capito questo. La virulenza è meno aggressiva di prima e siamo pronti ad accogliere tutti i turisti».