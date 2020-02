Coronavirus, Abilmente Vicenza slitta a maggio: "Nel rispetto della complessità dello scenario"

Alla luce della situazione di crisi internazionale provocata dall’emergenza del COVID-19, Il Consiglio di Amministrazione di IEG - Italian Exhibition Group SpA, nella seduta di martedì, ha deciso di posticipare le manifestazioni del suo calendario di marzo: Mir Tech Live Entertainment Expo, Enada Primavera Mostra Internazionale degli Apparecchi da Intrattenimento e da Gioco e la contemporanea Rimini Amusement show e l’edizione primaverile di Abilmente Vicenza Salone delle Idee Creative.

Le prime tre erano in programma sul quartiere espositivo di Rimini, mentre Abilmente era in programma sul plant di Vicenza. Le nuove date sono già state fissate in considerazione delle esigenze di mercato delle manifestazioni e in armonia con gli appuntamenti internazionali. Abilmente Vicenza posticipa quindi il suo svolgimento dal 21 al 24 maggio 2020.

IEG ha assunto questa decisione - di straordinaria complessità organizzativa - con responsabilità, nel rispetto della complessità dello scenario mondiale e certa della piena comprensione dei suoi diversi pubblici: espositori, buyer, visitatori, media.

Anche sul fronte congressuale IEG si è attivata in un pronto confronto con gli organizzatori dei congressi previsti su Rimini e Vicenza nel mese di marzo, trovando dialogo e opportunità di riprotezione degli eventi nei prossimi mesi.