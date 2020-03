Coronavirus, positivo il sindaco Balzi: "Sto bene, mi hanno solo messo in isolamento"

Il primo cittadino di Santorso è risultato positivo al Covid-19. A darne notizia è lo stesso Franco Balzi attraverso la pagina Facebook del Comune da lui amministrato.

"Stamattina sono stato avvisato sull’esito del test a cui mi ero sottoposto venerdì per scrupolo prudenziale, avendo nelle ultime settimane frequentato situazioni potenzialmente esposte - scrive - Voglio innanzitutto assicurare che sto bene, e che le autorità mediche mi hanno semplicemente imposto il previsto isolamento a domicilio che vale per tutti i cittadini che si trovano nella mia situazione, e che non presentano sintomi o problemi di salute".

"Nelle prossime ore - spiga - come accade di prassi in queste situazioni il personale sanitario cercherà di mettersi in contatto con le persone che nei giorni passati hanno avuto contatti diretti ravvicinati e prolungati con me, per dare loro le opportune indicazioni".

"Il mio dispiacere più grande è di metterle in apprensione - sottoliena - per loro faccio fatica a trovare le parole giuste, se non quelle di un forte, sincero e convinto incoraggiamento ad affrontare anche questa situazione, che sicuramente sapremo superare".

"L’attività amministrativa del Comune, già ridimensionata come da indicazioni nazionali, - continua - potrà subire ulteriori limitazioni: assicuro però che ogni servizio essenziale sarà garantito dai colleghi e dalla struttura tecnica. Io proseguo con la mia attività di coordinamento dei colleghi sindaci e di interlocuzione con l’azienda Ulss, la Regione, la Prefettura e la Provincia. E naturalmente per tutto ciò che serve al nostro Comune, come ho sempre fatto anche in queste ultime difficili settimane".

"Pur limitato dalla possibilità di restare bloccato in casa - conclude - sono in grado di svolgere comunque molte attività in collegamento telefonico e telematico. Un abbraccio caloroso (a distanza!!) a tutti!"