Pasqua solidale, Arcigay Vicenza consegna 170 pasti a sorpresa ai sanitari del San Bortolo

Nel giorno di Pasqua hanno voluto fare una sorpresa a chi, dallo scorso febbraio è in prima linea per affrontare l'emergenza coronavirus. Ecco che si sono presentati al nosocomio vicentino e hanno donato 170 pasti che sono andati al Pronto Soccorso, ai reparti di Malattie Infettive, Gruppo Operatorio, Rianimazione/UCIC, SUEM, Terapia Intensiva, Direzione Medica, Medicina, Geriatria e Pneumologia.

Sono stati inoltre consegnati 15 pasti alla Protezione civile C.O.. Ad attendere i volontari del direttivo di Arcigay in ospedale la dottoressa Morelli della Direzione medica del San Bortolo, il dottor Massimiliano Zaramella dell’Obiettivo Ippocrate e Francesca Trivellato del progetto PausaSospesa Pro Medici Infermieri e Operatori Ospedale S. Bortolo Vicenza. La ricezione dei pasti è stata assolutamente positiva, con i professionisti grati e contenti per il supporto.

"Non intendiamo fermare l’iniziativa solo a Pasqua - spiega Arcigay - da martedì il personale SUEM del San Bortolo di Vicenza riceverà pasti caldi per 14 giorni. Con la sponsorizzazione del Gruppo ascolto giovani arcobaleno di Vicenza verranno inoltre consegnati pasti caldi e uova di cioccolato martedì alla residenza per anziani Papa Luciani di Altavilla".

"Ringraziamo per la felice riuscita dell’iniziativa gli sponsor Valerio Del Sasso e Toni Spezzapria e le attività partner i ristoranti “Ai sette santi” e “Giada”, la ditta “Garbuio” e il panificio “Campedello” e la Famiglia Morellato di Italian Beauty, che ha donato i prodotti per la cura della pelle, segnata da settimane di uso costante di guanti e mascherine - concludono - Ricordiamo che per noi di Arcigay Vicenza prenderci cura della comunità e della nostra città è un impegno ed una responsabilità che sentiamo forte da sempre e che mai deve venire a mancare, nemmeno nell'incertezza in cui l'epidemia di Covid-19 ci ha trascinati".

