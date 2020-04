Papà in sala parto, solo con mascherina

In linea con le nuove disposizioni regionali, anche negli ospedali dell’Ulss 8 Berica, torna possibile per i neopapà entrare in Ostetricia per assistere al parto, limitatamente ai momenti conclusivi. Ai padri sarà fornita una mascherina protettiva, per motivi di sicurezza.

Sempre per motivi di sicurezza, durante il travaglio i padri resteranno in attesa all’esterno di Ostetricia: "Si chiede la massima collaborazione nel rispettare le indicazioni del personale sanitario e nell’evitare assembramenti inopportuni", precisa l'Ulss in una nota.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.