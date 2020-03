Cambia ancora l'autodichiarazione per gli spostamenti: scarica qui il nuovo modulo

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto legge nella serata di ieri, mercoledì 25 marzo 2020, è stato necessario procedere ad un ulteriore nuovo aggiornamento del documento che consente di spostarsi sulla base di "comprovate esigenze lavorative", "situazione di necessità" (per spostamenti all'interno dello stesso Comune),"assoluta urgenza" (per trasferimenti in Comune diverso) o "motivi di salute".

Il nuovo documento per l'autodichiarazione è scaricabile a questo link.

