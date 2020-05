Coronavirus, Rucco a Morning Show: «Se la Regione dà il via libera, ritireremo l'ordinanza»

Il sindaco di Vicenza parla dell'ordinanza che mette dei paletti agli assembramenti durante l'ora dell'aperitivo in città. Lo fa intervenendo a Morning Show, la trasmissione del mattino di Radio Cafè condotta da Alberto Gottardo e Ivan "Grozny" Compasso. Incalzato dai due conduttori, Rucco spiega: «Non voglio limitare la libertà di nessuno, sto solo cercando che si torni indietro e si debba richiudere. In ogni caso questa è un'ordinanza temporanea: se il due giugno la Regione dà il via libera sarà ritirata»

Vicenza, peraltro, è stata scelta come location per il discusso video della Regione Veneto per allertare i cittadini contro i pericoli delle uscite per l'happy hour senza rispettare le regole del distanziamento sociale. Il primo cittadino di Vicenza precisa poi che il provvedimento è stato preso in accordo con le associazioni di categoria: «Sono stati gli stessi esercenti a chiedermelo, la maggior parte di loro avevano paura che il caos potesse riportare il Covid e che dovessero chiudere di nuovo tutto con conseguenze disastrose»