Vittime del Coronavirus, addio al maestro di sci Silvio Baratto: aveva 69 anni

Grave lutto a Valdobbiadene (Treviso) per l'improvvisa scomparsa di uno dei più attivi e conosciuti maestri del locale sci club, Silvio Baratto, mancato oggi, lunedì, in ospedale a Montebelluna all'età di 69 anni, a causa delle complicazioni provocate dal Coronavirus. Per la zona del quartier del Piave e dell'alta Marca trevigiana si tratta del primo caso di decesso per Covid-19 (in provincia di Treviso i decessi salgono a 67).

Baratto, ex dipendente della Banca "Celestino Piva", poi Popolare di Vicenza, era molto conosciuto come esperto sciatore e maestro di discesa dello Sci Club Valdobbiadene. A dare la tragica notizia è stato il figlio dell'uomo, Stefano, commerciale Citynews, a cui va idealmente il nostro abbraccio e le nostre più sentite condoglianze.

Silvio Baratto era ricoverato in ospedale da venerdì scorso per altre patologie che ne avevano minato il fisico. «È con grandissimo dispiacere - si legge nella pagina Facebook dello Sci Club Valdobbiadene - che vi comunichiamo che questa notte ci ha lasciati uno dei nostri soci, un esperto maestro di sci, un grande sciatore ma soprattutto un caro amico, il maestro Silvio Baratto. Lo sci club Valdobbiadene si unisce in un grande e sincero abbraccio alla sua famiglia in questo triste momento! La sua passione per questo sport, il suo sostegno a questa associazione, la sua allegria e simpatia resteranno sempre con noi. Ciao Silvio».

fonte: Trevisotoday



