Padre Giuseppe Garbin non ce l'ha fatta: ennesima vittima del Covid-19

Giornata di lutto, quella di martedì, per la comunità religiosa di Conegliano (Treviso) a causa della morte di padre Giuseppe Garbin della parrocchia dei Santi Martino e Rosa retta dai Giuseppini del Murialdo.

Don Garbin, 76enne già vice di padre Giuseppe Menzato, è deceduto in mattinata a causa della contrazione del Coronavirus verso la metà del mese di marzo, virus dal quale non si è purtroppo più ripreso e per cui è deceduto all'ospedale di Vittorio Veneto. Sia Menzato che Garbin (da sempre uniti nel sacerdozio visto che entrambi hanno preso i voti a Viterbo nel marzo del 1974) erano stati ricoverati all’ospedale civile Santa Maria dei Battuti dopo i primi sintomi del Covid-19, ma le condizioni di entrambi erano subito apparse gravi.

Garbin, originario di Nanto nel vicentino e vicario dallo scorso ottobre (dopo che don Menzato ha sostituito padre Guglielmo Cestonaro), ha però avuto la peggio e ha lasciato nello sconforto l'intera Diocesi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

fonte Trevisotoday