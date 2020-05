Accordo tra Governo e Cei: via libera alle funzioni religiose

Accordo raggiunto tra Palazzo Chigi e la Cei sulla svolgimento delle funzioni religiose. Il Protocollo, firmato giovedì mattina dal premier Giuseppe Conte, dal Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e dal Presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, entrerà in vigore da lunedì 18 maggio, riaprirà di fatto le porte dei luoghi di culto chiuse per contenere la pandemia in corso.

Nel documento sono indicate le norme da seguire per fronteggiare il Coronavirs e che riguardano l'accesso ai luoghi dove si svolgeranno le celebrazioni liturgiche. Tra queste l'igenizzazione di oggetti e posti dove si recheranno i fedeli e tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge (guanti, mascherine, etc).

«Il Protocollo è frutto di una piena collaborazione e sinergia tra il Governo, ed in particolare grazie al lavoro del Ministro Luciana Lamorgese, il Comitato Tecnico-Scientifico e la Cei dove ciascuno ha fatto la sua parte con responsabilità - ha dichiarato il sottosegretario all'Interno Achille Variati - Esprimo sincera soddisfazione per un atto che consentirà ai fedeli e praticanti di riavvicinarsi, pur nel rispetto del necessario distanziamento sociale, alle celebrazioni e a condividere quel momento di comunità e di religiosità che questa emergenza sanitaria aveva relegato ad esperienza personale ed individuale»