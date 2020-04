Coronavirus, sospesi i mercati il 25 aprile e il 1°maggio

Sabato 25 aprile e venerdì 1 maggio i mercati non si svolgeranno. Lo ha deciso il Comune di Vicenza a seguito dell'ordinanza regionale del 13 aprile che ha stabilito la chiusura degli esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari nei due giorni festivi.

Pertanto sabato 25 aprile non si terranno i mercati in piazza Matteotti, via del Mercato Nuovo, via Granatieri di Sardegna e via Ca' Balbi. Venerdì 1 maggio non si terranno i mercati in via dei Laghi, via Rossini, via Fabiani, via Generale Dalla Chiesa.