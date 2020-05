Coronavirus, Zaia: «Linee guida siano nostre, convivenza col virus difficile ma non impossibile»

Calano i ricoveri e le terapie intensive in maniera strepitosa in Veneto. «Sono passati 10 giorni dalla fase 2 e se la preoccupazione era quella della rinfezione con la riapertura, a oggi non abbiamo nessun segnale di focolaio, nuovi i 32 casi in in più si oggi sono fisiologici, resta il fatto che il virus è ancora in giro», ha spiegato Luca Zaia nel punto stampa di giovedì.

Un trend del contagio che continua il suo andamento positivo, quindi. Ma il tema sul tavolo è ora quello della riaperture del 18 maggio e le linee guida dell'Inail. «Massimo rispetto per il lavoro fatto dall'Inail, in alcuni comparti però le linee guida sono inapplicabili come la spiaggia e i ristoranti. Il Veneto può dire che può affrontare qualsiasi apertura. Quindi bar, ristoranti, servizi alla persona, ma anche l'apertura di centri sportivi, palestre e piscine. La Regione dovrebbe poter presentare un'ordinanza più estensiva dopo il Dpcm e poi chiediamo che nel Dpcm ci sia la previsione di applicare altre linee guida rispetto a quelle dell'Inail». L'intesa verbale tra Governo e Regione sulle aperture in eccesso e sulla possibilità di "allargare" da parte dei presidenti Regionali è quindi l'obbiettivo principale al quale punta il Veneto dal 18 maggio in poi: «Il virus c'è e dobbiamo iniziare un periodo di convivenza che non sarà facile ma non dobbiamo renderlo impossibile», ha aggiunto Zaia, «Spero che la partita con le indicazioni da dare ai commercianti possa essere chiusa domani. Sicuramente distanziamento tra i tavoli che penso sia sufficiente un paio di metri, poi naturalmente i sistemi di igienizzatine personale e per i dipendenti. Chiedo pazienza, dobbiamo avere l'autorizzazione a applicare le nostre linee guida»