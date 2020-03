Fitness&solidarietà: pilates in diretta social e raccolta fondi per la Terapia intensiva

Se il pericolo contagio da Covid-19 impone di stare a casa e diventa impossibile mantenere le proprie abitudini, come concedersi del tempo per il proprio corpo, un mezzo per abbattere questi limiti potrebbe essere l'utilizzo dei social quale strumento di condivisione.

Lo sa bene Elisa Busbani, fisioterapista ed istruttrice di Pilates che fino a qualche mese fa lavorava nel suo studio professionale di Romano d’Ezzelino ed ora, raggiunge i propri pazienti attraverso i canali Facebook, Instagram e Telegram.

"Per mantenere però un minimo di "contatto" coi miei pazienti - racconta - sto tenendo delle lezioni di pilates 3 volte a settimana in diretta Facebook, Instagram e sul mio canale Telegram "Fisioterapia & Pilates". Queste lezioni sono totalmente gratuite, e vi possono accedere anche coloro che non sono miei pazienti".

Non solo, dato il momento: "Ho quindi pensato di proporre a chi segue le mie dirette di "dare un valore" alla lezione facendo un' offerta alla Onlus Elios, che si occupa di acquistare materiale per la terapia intensiva dell'ospedale di Bassano del Grappa - spiega - Ho contattato l'associazione e noto con soddisfazione che le donazioni vengono effettuate con piacere dagli allievi. Spero di riuscire così a dare anche io il mio piccolo contributo a chi in questo momento è in prima linea per contrastare questa spiacevole situazione in cui ci troviamo".