Coronavirus, la testimonianza di una Vicentina: «Ho febbre da più di un mese ma non mi fanno il tampone»

Tosse, mal di testa e febbre continua da 35 giorni. I sintomi sono quelli del Coronavirus, ma per una vicentina di 35 anni la reclusione in casa da più di un mese è scandita dal dilemma di non sapere se è positiva o no al Covid-19. Il termometro, infatti, pur registrando temperature febbrili, non arriva mai a superare i 37,5 gradi e quindi non è mai stata contatta per fare il tampone. E così Marta (il nome è di fantasia per rispetto della privacy) si è auto-isolata in casa con il suo compagno che non presenta nessun sintomo.

«Il mio medico di base ha segnalato due volte la mia situazione richiedendo il tampone ma finora non sono mai stata contattata perché, in base a quanto mi è stato detto, la febbre non è abbastanza alta e quindi non sono un caso grave. Per senso di responsabilità né io né il mio compagno usciamo. Il medico mi ha prescritto delle analisi da fare per capire l’origine dell’ infezione ma, essendo potenzialmente positiva al Covid, non posso recarmi ai laboratori di analisi.. possibile che per noi sintomatici a casa sia così difficile fare un tampone?»,si domanda la 35enne.

Marta e il suo compagno sono entrambi insegnanti e lavorano da casa in smart working. Per il cibo, spiega, «di solito c'è qualche amico o parente che ogni saboto va a fare la spesa per noi, Una volta mi sono rivolta al servizio Vicenza sicura e i volontari sono stati davvero fantastici». Resta quel dubbio su un'esame che per lei non è previsto ma anche una domanda rivolta ai politici e alle istituzioni sanitari: «Siamo sicura che altri nella mia situazione hanno dei familiari che, a loro volta, nonostante siano asintomatici rispettino la quarantena?».