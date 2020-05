Coronavirus, la situazione nel Vicentino: due decessi e 32 nuovi casi in isolamento

Il trend dell'infezione da Covid-19 nel Vicentino mostra ancora la curva in discesa per quanto riguarda i ricoveri. Dati stabili per quanto riguarda i tamponi positivi, ma aumento delle persone che presentano sintomi che potrebbero essere riconducibili all'infezione