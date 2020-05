Joe Formaggio a Morning Show: «Conte traditore della patria»

"Giuseppe Conte è certamente un traditore della Patria". A dirlo il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Joe Formaggio intervenendo al programma "Il Morning Show" in onda su Radio Cafè in Veneto, Emilia e Trentino.

Rispondendo ad una domanda degli speaker della radio, il Consigliere Regionale di FdI ha aggiunto: "Conte ha tradito gli italiani è facile dire che ha fatto bene quando sei uno statale e ti arriva lo stipendio al 27 del mese. Quando tu sei un commerciante, un esercente, un artigiano, quando non hai ricevuto i 600 euro e magari i tuoi dipendenti devi aiutarli perchè non ricevono la cassa integrazione, quando le associazioni di categoria non ti difendono e vedi la tua attività che rischia di non riaprire più. In Europa negli altri Stati si stanno dando sostegni a fondo perduto, qui i politici al Governo non danno nemmeno le risposte alle domande più semplici".

