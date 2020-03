Coronavirus, in Veneto sopra ai 4000 contagi: aumentano i ricoveri al San Bortolo

BOLLETTINO ORE 8 VENERDI'

Ha superato quota 4000 il numero di contagiati in Veneto, precisamente 4031 secondo il bollettino della Regione Veneto di venerdì mattina alle 8: un nuovo caso, dopo giorni di tamponi negativi, nel cluster di Vo'. La variazione rispetto alle ore 17 di giovedì è di +280 tamponi positivi. Sono invece 12432 i pazienti in isolamento domiciliare (positivi + contatti) in regione. Purtoppo un'altra persona è morta a causa delle complicanze per il covid-19: un paziente ricoverato a Borgo Roma a Verona. Salgono così a 131 i decessi in Veneto.

Negli ospedali veneti ci sono attualmente 1070 pazienti ricoverati, 834 (+29) dei quali in area non critica e 236 (+12) in terapia intensiva, mentre i dimessi dal 21 febbraio sono 223. Venerdì mattina Zaia ha confermato che in giornata emette l’ordinanza per chiusura supermercati la domenica e divieto totale di passeggiate e simili.

Nel Vicentino i casi di coronavirus sono 518, con un incremento di +63 rispetto alle ore 17 di ieri, data del penultimo bollettino, mentre i domiciliati sono 1994. Negli ospedali berici ci sono ad oggi 139 ricoverati, 27 dei quali in terapia intensiva. A Santorso 23 in area non critica e 1 in terapia intensiva; a Bassano 15 (+3) in area non critica e 4 in terapia intensiva; ad Asiago 23 e nessuno in terapia intensiva; a Vicenza 39 (+13) e 22 in terapia intensiva; a Noventa 12 (+4) in area non critica. Dal 21 febbraio sono in tutto 14 le persone morte per complicanze dovute al coronavirus e 19 i pazienti dimessi.

