Coronavirus, in Veneto salgono i contagi: 23 nuovi casi

BOLLETTINO ORE 8

Contagi in aumento in Veneto. L'impennata è registrata dal bollettino della Regione sull'andamento dell'epidemia in regione. Sono 23 in più i positivi rispetto al report di mercoledì alle 17 e nelle ultime ore ci sono stati altri due ricoveri in area non critica. Nessuna nuova vittima registrata e nemmeno nessun nuovo ricovero in terapia intensiva.

Sale quindi a 19470 (+23) il numero dei positivi al virus dall'inizio dell'epidemia mentre sono 455 gli attualmente positivi e salgono a 1525 i soggetti in isolamento domiciliare. Tra in nuovi casi, uno si riferisce al Vicentino, 9 a Padova e 8 a Verona. Stabili i ricoveri, sono 33 i positivi in ospedale, due dei quali in terapia intensiva.

Nel Vicentino il totale dei contagiati che è di 2.882, di cui 50 attualmente positivi. Sono 59 le persone in isolamento domiciliare e 4 persone ricoverate al San Bortolo, tutte in area non critica.