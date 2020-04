Coronavirus, positivi asintomatici: un hotel per l'accoglienza

Il progetto è realizzato in collaborazione con la Fondazione OTB con il coordinamento dell’Azienda Sociosanitaria e l’Amministrazione Comunale. Si tratta di un aiuto concreto per chi risulta positivo al coronavirus ma asintomatico, quindi soggetto all’isolamento fiduciario domiciliare, e tuttavia non vuole trascorrere le 2 settimane previste in casa, per non contagiare i familiari.

Per far fronte a queste situazioni, da oggi sono disponibili posti letto presso l’Hotel Piccolo Brennero di Bassano del Grappa, che saranno dedicati in primis al personale sanitario, a soggetti asintomatici risultati positivi al COVID-19, ma anche a chi, pur non essendo un dipendente dell’ULSS 7 Pedemontana, si trova in situazioni di particolari necessità. L’iniziativa è resa possibile dalla Fondazione OTB e sarà coordinata dalla Direzione dell’ULSS 7 Pedemontana, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa.

Il progetto prevede per gli ospiti la fornitura dei pasti, la sanificazione quotidiana delle stanze e la pulizia completa degli ambienti comuni oltre al servizio di lavanderia. L’accesso alla struttura sarà su base volontaria e su richiesta motivata. Più in dettaglio, l’iniziativa è rivolta al personale sanitario che convive con familiari immunodepressi o disabili, e che nella propria casa hanno difficoltà di isolamento. La permanenza potrà essere per l’intero periodo di isolamento fiduciario, oppure per un numero di giorni inferiore ai 14 previsti, il tempo necessario per trovare una soluzione alternativa in casa o per il proprio nucleo familiare.

«In questi giorni abbiamo lavorato sodo per mettere in piedi questo progetto da zero», commenta Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation. «La nostra Fondazione si sta impegnando a fondo nell’emergenza COVID-19 per portare aiuti concreti al personale medico in prima linea nel combattere il virus e ai pazienti positivi in tutta Italia. Ringrazio sentitamente l’hotel e le aziende che si sono rese disponibili per realizzare questa iniziativa nel nostro territorio, in tempi brevissimi, nella speranza di poter replicare anche in altre strutture»