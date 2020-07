Coronavirus, è allarme nel Vicentino: nuovo focolaio, massiccio piano di isolamento

Il bollettino sui contagi da coronavirus pubblicato da Azienda Zero nel pomeriggio di mercoledì segnalava due nuove positività a Covid-19 nel Vicentino (2.869 totali). Numeri che sembravano in linea con il trend dell'ultimo periodo ma che invece erano sintomo della presenza di un nuovo focolaio in provincia, che avrebbe portato ad un isolamento massiccio delle persone entrate in contatto con i positivi.

aggiornamento casi - e ricoveri del 01.07 ore 17.00

"Sono stato informato immediatamente dal Dipartimento Prevenzione del focolaio di Covid di Vicenza e sto seguendo nei minimi dettagli la questione", ha spiegato il governatore del Veneto. "Si sta provvedendo a fare la contabilità dei positivi, per fortuna pochi - continua Zaia - e ad un massiccio piano di isolamento fiduciario di tutte le persone venute a contatto con i positivi".

Secondo le prime informazioni le positività riscontrate ad oggi sarebbero salite a quattro. Si tratterebbe di persone che gravitano attorno ad un'azienda di Pojana Maggiore. Tutto sarebbe partito da un dirigente rientrato nei giorni scorsi da un viaggio d'affari in Bosnia. Le persone in isolamento sarebbero attualmente 30.