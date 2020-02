Coronavirus, sciacalli in azione: finti operatori Ulss a domicilio "Non aprite"

Entrano nei palazzi e, con tanto di targhetta Ulss, fingono dei controlli e test a domicilio per il Coronavirus. E' quanto segnalato lunedì mattina in alcune zone della città (viale Della Pace, in via Ramiro Fabiani).

Episodi sui quali l'Ulss 8 ha subito preso le distanze diffondendo una nota dove precisa che in nessun caso il personale dell’Azienda effettua visite e test a domicilio per il Coronavirus.

"Qualora si presentino alla porta soggetti che chiedono l’accesso in casa con tale pretesto, anche se dotati di targhette con il logo dell’ULSS 8 Berica, si raccomanda di non aprire e di avvisare le Forze dell’ordine", questo l'invito a tutta la cittadinanza.