Coronavirus, emergenza case di riposo: contagi in aumento

Otto nuovi ospiti positivi e un operatore socio sanitario pr un totale di 41 casi. E' questo l'amaro bilancio relativo al contagio da Covid-19 nella casa di riposo di Sarego.

"Il giorno 20 aprile sono stati eseguiti nuovamente i tamponi su tutti gli ospiti della casa di riposo e sul personale - spiega in una nota il sindaco Roberto Castiglion - L'esito di questi tamponi mi è stato comunicato oggi: risultano purtroppo altri nove casi positivi al Coronavirus, di cui otto sono ospiti della casa di riposo ed uno è un operatore socio sanitario impiegato in questa struttura. In totale le persone risultate positive nel Comune di Sarego salgono quindi a 48, due sono guariti e 39 sono ospiti della casa di riposo".

"In totale nella casa di riposo risultano 41 ospiti positivi, dei quali due non hanno ancora la residenza presso il Comune di Sarego. Di questi 41 ospiti, sei sono venuti a mancare e quattro sono ricoverati in ospedale.

I familiari vengono informati quotidianamente sullo stato di salute degli ospiti, organizzando, nei limiti del possibile, anche delle videochiamate".

"La struttura è stata potenziata inserendo un terzo medico nella casa di riposo - conclude -e già da qualche giorno una coordinatrice sanitaria è impegnata appositamente per gestire nel miglior modo possibile il nucleo Covid e l'assistenza negli altri nuclei.Ringrazio di cuore tutta la struttura della casa di riposo per la passione e l'impegno che sta dimostrando in questi giorni".