Coronavirus, emergenza case di riposo: salgono i contagi e i decessi

Gli ultimi dati diffusi dalla Regione Veneto sul contagio Covid-19 nelle case di riposo parlano di 488 decessi di cui 33 nelle strutture dell'area Pedemontana (che fanno capo all'Ulss 7) e 40 in quella Berica (Ulss 8). Un trend in crescita rispetto agli aggiornamenti rilevati al 21 aprile scorso: +113.

Gli ospiti risultati positivi, dato regionale, al 27 aprile sono 2.322 su un totale di 33.099 di cui 577 nel Vicentino pari al 9.5% delle strutture che si trova nell'area Pedemontana e 5,8% in quella Berica.

Per quanto riguarda invece gli operatori positivi sono 101 in più rispetto all'ultimo aggiornamento per un totale di 1.104 su 31.002. Nelle strutture che fanno capo all'Ulss 7 sono 192 i positivi e 86 invece quelli rilevati nelle case di riposo presenti sul territorio dell'Ulss 8.

Il dettaglio dei tamponi effettuati nelle varie strutture per anziani presenti in Veneto, divise per Ulss: