La comunità cinese dona 10mila euro al San Bortolo e Joe Formaggio ringrazia

Anche la comunità cinese, numerosa e socialmente ben inserita nel tessuto sociale di Vicenza, ha deciso di contribuire alle necessità della sanità vicentina, donando 10mila euro all'ospedale S. Bortolo. La donazione, coordinata dal dottor Leo Chen e dal consigliere regionale Joe Formaggio, è stata formalizzata con una semplice cerimonia martedì mattina di fronte al nosocomio vicentino, centro di riferimento provinciale per la lotta al Covid19.

A ringraziare la delegazione dei cittadini cinesi oltre a Joe Formaggio anche il sindaco di Vicenza Francesco Rucco e il direttore generale dell'ulss Berica Giovanni Pavesi.

"La comunità cinese è tra quelle da prendere ad esempio come caso di ottima integrazione e questo gesto spontaneo da parte di alcuni componenti come il dottor Leo Chen ne è la conferma - ha commentato il consigliere regionale Joe Formaggio - sono persone per bene, che hanno a cuore la sorte del nostro territorio, che sentono casa loro in quanto il luogo dove hanno messo su famiglia e crescono figli che si sentono compiutamente italiani. Questa grande prova che Vicenza sta vivendo con grande serietà e dignità sta tirando fuori da vasti strati della cittadinanza decine di episodi positivi e credo che da queste positività occorrerà ripartire per affrontare con serenità il periodo della riapertura delle attività imprenditoriali e commerciali".

