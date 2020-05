Il decreto Rilancio è "un testo complesso con oltre 250 articoli: 55 miliardi, come due manovre, due leggi di bilancio". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annunciando le misure economiche approvate dal governo.

Quanto ai prossimi passaggi di allentamento del lockdown Conte ha annunciato che in vista del 18 maggio sarà adottato un decreto legge e non un dpcm per consentire una parlamentarizzazione della discussione sulle nuove misure. Dopo la conferenza stampa a Palazzo Chigi è infatti ripreso il consiglio dei ministri per varare le linee guida da inviare alle Regioni in vista delle riaperture del 18. Come spiegato da Conte in questa fase in cui si va verso una ripartenza pressoché completa non saranno consentiti trasferimenti interregionali poiché "potrebbero condizionare una valutazione della curva epidemiologica".

Decreto rilancio: cosa cambia

Nel testo del decreto rilancio, che sarà pubblicato nelle prossime ore, sono contenute molte delle anticipazioni di cui abbiamo parlato in questi giorni. Tra i principali interventi si annoverano:

Approvata la sanatoria per la regolarizzazione temporanea dei migranti che lavorano in Italia. Viene regolarizzato chi ha un permesso di soggiorno scaduto, ovvero colf, badanti e lavoratori agricoli.

Queste persone possono chiedere, senza un datore di lavoro che li accompagni, un permesso di soggiorno temporaneo. Se esibiscono un rapporto di lavoro passato in agricoltura, possono ricevere un permesso di lavoro per 6 mesi. Escluso dal beneficio chi ha subito condanne per caporalato, sfruttamento della prostituzione o immigrazione clandestina.

Proprio la regolarizzazione dei migranti è stato uno dei motivi del rallentamento dell'approvazione del decreto che sarebbe già stato chiuso domenica scorsa. Lo ha spiegato il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. Superato l'impasse politico a ritardare ulteriormente il varo della manovra sono state le nuove regole Ue per il sostegno al sistema delle imprese. In particolare spiega Gualitieri la nuova comunicazione della Commissione europea, il Temporay Framework, ha definito i contorni di una cosa che prima non si poteva fare e ora si può fare.

Da Today.it