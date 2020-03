Coronavirus, la situazione a Vicenza: in Veneto il caos delle cifre

AGGIORNAMENTO VICENZA: Come scrive l'Ansa, sono saliti a 488 i casi positivi al Coronavirus in Veneto. Lo rende noto la Regione sottolineando che sono 29 i nuovi casi. Il numero dei decessi è salito a 12.

Un paziente è infatti morto nelle ultime ore all'ospedale di Treviso. Tra i 29 nuovi casi, 3 Vicenza ,12 riguardano Verona, 8 Padova, 4 Venezia e per 2 è in corso l'assegnazione. 27 sono i malati attualmente in terapia intensiva, 2 in più rispetto al precedente report.

ITALIA Coronavirus, l'ultimo bollettino della Protezione civile, ieri sera alle 18, vede ancora salire i contagi a 3296 (+ 590 rispetto al 4 marzo) e i morti a 148 (da 107) in Italia.

VICENZA Per quanto riguarda Vicenza, i dati aggiornati forniti dall'Ulss 8 e dall'Ulss 7, secondo il bollettino di aggiornamento del 5 marzo 2020 alle 14:30, parla di 22 casi totali (15 al San Bortolo e 7 a Santorso), dei quali 8 ricoverati.

Dei 15 positivi nella Ulss 8 berica, 5 sono ricoverati e il resto in isolamento domiciliare e in buone condizioni di salute.

Dei 7 positivi nell'Ulss 7 Pedemontana, invece, i ricoverati all'ospedale di Santorso sono 3, 2 più di mercoledì. Si tratta di altri 2 dei pazienti, tutti asintomatici, che erano stati a contatto con il ricoverato infetto. I sanitari invece sono passati da 3 a 4, sempre a casa e asintomaciti. Gli altri tamponi sui sanitari sono risultati tutti negativi.

IN VENETO: IL CAOS DELLE CIFRE TRA REGIONE E MINISTERO

Quanti sono i casi di coronavirus in Veneto? Sulle cifre sembra esserci molta confusione e discrepanza tra i dati ufficiali del Ministero della Salute, forniti dalla Protezione Civile, e quelli che "trapelano" dalla Regione. Come riporta l'Ansa, citando l'ultimo bollettino della Regione Veneto di giovedì sarebbero 459 i casi di Coronavirus in Veneto, mentre il bollettino ufficiale del Ministero su dati della Protezione Civile, che chiude la giornata di giovedì, parla di 407 contagiati.

Non si spiega, in una situazione di emergenza sanitaria, come questi dati forniti alla popolazione non coincidano. L'unica risposta data dall'ufficio stampa della Regione, interpellata dalle nostre redazioni (di citynews) sulla diffusione dei dati è "di rivolgersi al dipartimento Protezione Civile Nazionale", che infatti fornisce dati sul numero dei contagiati molto diversi. Il mistero sulle cifre dunque rimane...

(articolo in aggiornamento)