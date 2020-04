Coronavirus, dagli assembramenti in condominio alle passeggiate: 41 sanzionati

Proseguono i controlli della Polizia locale a pedoni, veicoli ed esercizi commerciali per verificare che vengano rispettate le disposizioni per contenere l'emergenza Coronavirus. Nel fine settimana, tra sabato 4 e domenica 5 aprile, sono stati sanzionati 41 pedoni e ciclisti. Complessivamente sono stati eseguiti controlli su 122 pedoni, 87 veicoli e 70 esercizi e attività commerciali.

Sabato, sono stati complessivamente 23 i cittadini sanzionati. Sette di questi sono stati sanzionati perché si trovavano assembrati in un’area condominiale intenti a mangiare e bere. Altre due persone si sono recate a cena da amici e pertanto non si trovavano nella loro abitazione.

Tutti gli altri pedoni sono stati sanzionati perché sorpresi, senza un giustificato motivo, fuori dalla loro abitazione.

Domenica 5 aprile le 18 persone sanzionate sono state trovate nella maggior parte dei casi a passeggiare principalmente in centro storico senza giustificato motivo o ad utilizzare il la bicicletta per spostamenti non autorizzati. Per ciascuna delle persone sanzionate è scattata una multa da 400 euro.

Nessuna violazione è stata, invece, riscontrata dagli agenti tra gli automobilisti, le attività commerciali e gli esercizi pubblici controllati.

