Emergenza Covid e lavoro: controlli nelle aziende, oltre 5.400 sottoposte a verifica

Come annunciato dalla Regione Veneto, oltre ai controlli nelle case di riposo, in questi giorni, i Dipartimenti di prevenzione teritoriale, avvalendosi principalmente di Spisal, hanno avviato un'attività di supporto e controllo delle aziende produttive.

I principali criteri per la selezionie delle attività produttive sono la numerosità dei dipendenti, le aziende a maggior rischio per la diffusione del coronavirus e le segnalazioni di criticità pervenute.

Gli elementi che vengono controllati sono in particolare il distanziamento tra le persone, almeno 1 metro, l'utilizzo dei dispositivi di protezione, la presenza di detergenti e igienizzanti, nonchè i disinfettanti per la pulizia della superfici, la presenza di cartellonistica informativa, il ricorso alle modalità di lavoro agile, la gestione delle modalità di accesso e uscita di lavoratori, fornitori e visitatori e la regolamentazione dell'accesso a mensa, bagni e spogliatori.

In totale sono 241 le aziende che quotidianamente vengono controllate per un totale di 8232 lavoratori. Per quanto riguarda l'Ulss 7 sono 13 le aziende controllate, ogni giorno, operanti nel settore tessile, elettronica e imballaggi, per un totlae di 400 lavorati mentre nell'Ulss 8 sono 8 le aziende controllate, ogni dì, impegnate nell'elettornica e fabbricazione motori per un totale di 427 dipendenti.

L'attività è stata avviata il 15 marzo scorso e il quadro che ne emerge è il seguente:

