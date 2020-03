Coronavirus, ancora decessi nel Vicentino: cresce il numero dei contagi in Veneto

BOLLETTINO ORE 8

Ancora una giornata da bollino nero per la regione Veneto. Il report di martedì 31 marzo di Azienda Zero registra ancora decessi negli ospedali: +12 rispetto a lunedì pomeriggio alle 17, tre dei quali nel Vicentino.

Il totale dei morti dall'inizio dell'epidemia in tutte le province venete raggiunge la cifra di 477. Di questi, 448 hanno perso la vita in ospedale e 29 nelle loro abitazioni. Sono attualmente 8159 i positivi al tampone in tutta la Regione, compresi i 258 in più delle ultime ore, mentre sono 519 le persone completamente guarite. I soggetti in isolamento domiciliare sono invece 19945. Negli ospedali sono ricoverate 1680 pazienti (+14) in area non critica e 356 (+2) in terapia intensiva.

Ospedale Area non critica Terapia intesiva Dimessi Deceduti Santorso 79 15 22 15 Bassano 27 6 7 9 Asiago 23 0 0 9 Vicenza 76 26 38 37 Noventa 19 0 7 0 Valdagno 13 0 0 1 Totali 237 47 74 71

Nel Vicentino i casi attualmente positivi sono 1120, +54 rispetto a ieri, e le persone in isolamento domicilare 2592 mentre i guariti sono 56. Sono 284 le persone ricoverate, sei in più rispetto a ieri pomeriggio. Di loro, 47 sono in terapia intensiva. I decessi totali sono 71, comprese le persone decedute nelle ultime ore, 1 a Santorso e 2 al San Bortolo.

