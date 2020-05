Nessun nuovo contagio nè decessi nelle ultime 24 ore: la situazione Covid-19 a Vicenza

Sorridono i dati degli ultimi bollettini diffusi dalle Ulss vicentine in merito al contagio da Covid-19: nessuna nuova positività riscontrata nelle ultime 24 ore e nessun decesso.

Per quanto riguarda l'Ulss 7 il numero di positivi è fermo a 1.600, con 1.248 negativizzati (+7) e 10 ricoverati (nessuno in Terapia intensiva).

Non si disconta di molto il bollettino dell'Ulss 8 Berica che segnala nessun nuovo positivo, altri 4 guariti (negativizzati) per un totale di 1.035 e 16 ricoveri (nessuno in Terapia intensiva).