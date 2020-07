Covid-19 nel Vicentino, area Berica maggiormente colpita: ricoveri azzerati nella Pedemontana

Sono 5 i nuovi contagi registrati nell'area Berica negli ultmi 7 giorni e 84 le persone poste in isolamento domiliciare. A rivelarlo è il report settimanale diffuso dalla stessa Ulss. Per quanto riguarda i ricoverati in area non critica il numero rimane invariato (3), aumentano invece i pazienti ricoverati in Terapia intensiva (+1), nessun decesso in struttura ospedaliera.

L'analisi del contagio da Covid-19 in area Pedemontana, segnala invece 1.610 casi dall'inizio della pandemia, numero invariato rispetto a giovedì. I guariti ad oggi sono 1.402 mentre non risultano ricoveri. Le persone in sorveglianza attiva/passiva sono 79