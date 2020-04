Emergenza Covid nel Vicentino: sette i decessi nelle ultime 24 ore

Sono 20.864 i tamponi effettuati nell'area Berica e 23.528 nell'area Pedemontana, ad oggi i numeri parlano di 1.211 positivi nell'Ulss 8 e 1.434 nell'Ulss 7. La nota positiva è relativa ai guariti (negativizzati) ovvero 525 nella Pedemontana e 429 in quella Berica.

I ricoverati sono 86 negli ospedali che fanno capo all'Ulss 8 e 94 nell'Ulss 7. I decessi sono invece in aumento, 5 nelle ultime 24 ore, per quanto riguarda l'Ulss 8: una 63enne di Vicenza, un 80enne di Nanto, un 53enne di Dueville, una 88enne di Montecchio Maggiore e una 86enne di Sarego. Non si registrano morti nei nosocomi dell'area Pedemontana.

Due sono invece i morti nell'area dell'Ulss 7: si tratta di una 85enne di Bassano morta all'ospedale di Santorso e una 96enne di Nove venuta a mancare dopo il ricovero all'ospedale di comunità di Marostica.