Coronavirus, nessun nuovo caso e un decesso nell'area Pedemontana

Nessun nuovo positivo nel Vicentino ma un decesso, in ospedale di comunità. E' questo il bilancio dei contagi da Covid-19 in provincia. Secondo i dati diffusi dalle Ulss, aggiornati alle 16 di sabato, rimangono 1600 i casi nell'area Pedemontana e 1.311 in quella Berica.

Un solo decesso, una 80enne residente a Cassola, 36 nuovi guariti (negativizzati) nell'Ulss 8 (per un totale di 1.031) e 23 in quella Pedemontana (1.241 complessivi). I ricoverati scendono a 10 nell'Ulss 7 (-1) e 16 (-2) nell'Ulss 8.