Covid-19 nel Vicentino, numeri in discesa: nessun decesso e un solo nuovo positivo

Ancora una giornata "positiva" per Vicenza (terza provincia in Veneto per numero di contagi, 2834 totali) che, secondo i dati diffusi dalle Ulss e aggiornati alle 16 di lunedì 25 maggio, rileva un solo nuovo positivo al Covid-19, nell'area Pedemontana sui 41.607 tamponi effettuati. I negativizzati salgono a 1.134 (+7 rispetto a domenica), 20 i ricoverati (nessuno in area critica) e i decessi rimangono fermi a 115.

IL BOLLETTINO REGIONALE DEL 25.05 AGGIORNATO ALLE 17

Per quanto riguarda invece l'area Berica, sui 41.856 tamponi effettuati, i positivi sono 1.307, dato invariato rispetto a domenica. Anche nella giornata di lunedì non sono segnalati decessi. 905 sono invece i negativizzati (+9) mentre i ricoverati rimangono fermi a 22.

Ad oggi, su tutto il territorio berico, sono 304 le persone poste in isolamento domiciliare.